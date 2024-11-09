Bagaimana Cara Cek Tanah Milik Siapa Sebelum Membeli Rumah?

Bagaimana Cara Cek Tanah Milik Siapa Sebelum Membeli Rumah? (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Bagaimana cara cek tanah milik siapa sebelum membeli rumah? Sertifikat rumah adalah bukti resmi yang sah mengenai hak kepemilikan dan kewajiban terkait tanah tersebut.

Memeriksa kepemilikan tanah menjadi hal yang sangat penting dilakukan sebelum melakukan transaksi jual beli rumah. Tujuan utama dari memverifikasi kepemilikan tanah adalah untuk memastikan keaslian dokumen legal yang terkait dengan tanah.

Proses pengecekan keaslian kepemilikan tanah ini bisa dilakukan secara online atau langsung mengunjungi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah setempat.

Berikut cara cek kepemilikan tanah secara online yang rangkum Okezone, Sabtu (9/11/2024):

1. Melalui laman resmi BPN

Agar lebih mudah, berikut ini adalah cara cek sertifikat tanah melalui laman resmi BPN

Untuk mengecek sertifikat tanah secara online, pertama buka situs [https://www.atrbpn.go.id/](https://www.atrbpn.go.id/) melalui browser di PC atau smartphone Anda.

Setelah masuk ke halaman utama, pilih menu 'Publikasi'.

Kemudian, Anda akan melihat empat kolom yang perlu diisi.

Setelah mengisi semua kolom dengan informasi yang diminta, klik tombol 'Cari Berkas'.

Kemudian informasi terkait sertifikat tanah, termasuk detail kepemilikannya, akan ditampilkan.

Selain melalui situs resmi BPN, Anda juga bisa memeriksa sertifikat tanah lewat situs Bhumi ATR/BPN. Namun, perlu diperhatikan bahwa data yang tersedia di situs ini hanya mencakup informasi umum.

2. Melalui aplikasi Sentuh Tanahku

Aplikasi ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengakses informasi terkait persyaratan, tahapan proses pengurusan sertifikat tanah, lokasi suatu bidang tanah, serta estimasi biaya yang perlu dikeluarkan.

Berikut tata caranya:

Unduh aplikasi ‘Sentuh Tanahku’ melalui Play Store (untuk Android) atau App Store (untuk iOS) di smartphone Anda.

Setelah itu, pilih menu ‘Daftar Akun Baru’ untuk mendaftar dengan memasukkan username, password, dan alamat email yang diperlukan.

Setelah berhasil mendaftar, sistem akan mengirimkan email konfirmasi ke alamat email yang Anda daftarkan.

Cek email tersebut dan klik tautan yang ada di dalamnya.

Tautan tersebut akan membawa Anda ke halaman aktivasi, kemudian klik tombol ‘Aktivasi’ untuk mengaktifkan akun Anda.

Setelah akun aktif, lakukan login menggunakan username dan password yang telah Anda buat.

Setelah berhasil masuk, pilih menu ‘Info Sertifikat’ pada halaman utama aplikasi. Fitur ini menyediakan informasi lengkap mengenai sertifikat tanah, termasuk data kepemilikannya.

Kemudian berikut adalah cara cek kepemilikan tanah secara offline:

Cek sertifikat tanah di kantor BPN

Jika Anda masih merasa ragu, Anda dapat memeriksa keaslian sertifikat tanah secara langsung di kantor pertahanan.

Misalnya, jika Anda berencana membeli tanah kavling di kawasan Vanya Park, BSD City anda dapat memastikan keaslian dokumen tanah di kantor ATR/BPN Kota Tangerang. Kemudian, Anda dapat mengajukan proses pemeriksaaan ke loket yang tersedia.