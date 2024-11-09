Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Pinjol Boleh Menagih Setelah 90 Hari?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |16:08 WIB
Apakah Pinjol Boleh Menagih Setelah 90 Hari?
Apakah Pinjol Boleh Menagih Setelah 90 Hari? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pinjol boleh menagih setelah 90 hari? Pertanyaan ini masih simpang siur di masyarakat terkait jawabannya.

Pinjaman online atau pinjol merupakan layanan pinjaman berbasis teknologi dimana debitur bisa meminjam uang secara online melalui aplikasi saja. Dengan kata lain, calon debitur tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus sejumlah berkas agar bisa mendapatkan pinjaman.

Pinjaman online seperti ini sangat digandrungi masyarakat yang sedang butuh dana cepat. Alasannya adalah karena persyaratannya yang mudah, tidak perlu menggunakan jaminan, dan proses pencairan yang sangat cepat.

Namun meski tidak menggunakan jaminan, sebagai debitur penting untuk melunasi hutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Sangat tidak disarankan untuk menunggak pembayaran dengan alasan pinjol tidak boleh menagih setelah 90 hari.

Hal tersebut adalah pemahaman yang salah. Sebab dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 10 tahun 2022 tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa layanan pinjol hanya boleh menagih dalam kurun waktu 90 hari dan selebihnya hangus.

Dalam peraturan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) disebutkan bahwa perusahaan fintech pendanaan yang dalam hal ini adalah pinjol memang tidak diperbolehkan melakukan pengumpulan pinjaman online secara langsung kepada penerima pinjaman yang gagal membayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman.

Halaman:
1 2
