HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Berpeluang Gaet FDI dari Amerika Latin dan Karibia

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |13:08 WIB
RI Berpeluang Gaet FDI dari Amerika Latin dan Karibia
Indonesia Berpeluang Gaet FDI
A
A
A

JAKARTA - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menghadiri dua forum internasional bergengsi, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC dan G20 pada 13 hingga 16 November di Peru dan KTT G20 di Brazil pada 18 hingga 19 November 2024 memiliki potensi strategis untuk membuka peluang Foreign Direct Investment (FDI) yang signifikan bagi Indonesia.

“Forum-forum ini mempertemukan para pemimpin dunia dan investor potensial, sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperlihatkan stabilitas ekonomi, reformasi kebijakan yang ramah investasi, serta peluang sektor-sektor strategis di dalam negeri. Melalui diplomasi ekonomi yang efektif, Presiden Prabowo dapat membangun kepercayaan mitra internasional dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap investasi berkelanjutan dan pembangunan ekonomi,” ujar akar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya kujungan Prabowo ke wilayah Amerika Latin dapat memperkuat hubungan perdagangan internasional Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia.

“Kunjungan ini momentum emas untuk memperluas dan mendiversifikasi pasar ekspor bagi berbagai produk unggulan nasional pasca penyelenggaraan INALAC Business Forum pada 11-13 September 2024 lalu,” sambung Ariawan.

Lebih lanjut guru besar Universitas Tarumanagara ini mengatakan Amerika Latin dan Karibia merupakan mitra strategis untuk memperluas pasar perdagangan internasional bagi produk-produk dalam negeri.

Mengingat kawasan Amerika Latin dan Karibia terdiri dari 33 negara dengan populasi sebanyak 639,6 juta penduduk atau 8,09 persen dari populasi dunia. Produk domestik bruto (PDB) kawasan tersebut pada 2022 tercatat 6,52 triliun dollar AS dengan PDB per kapita rata-rata 10.190 dollar AS.

