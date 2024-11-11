Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Bansos PKH November 2024, Anak SMA Dapat Rp500 Ribu

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |11:04 WIB
Cek Bansos PKH November 2024, Anak SMA Dapat Rp500 Ribu
Cek bansos PKH November 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cek bansos PKH November 2024, anak SMA dapat bantuan Rp500 ribu. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) akan disalurkan pada November 2024. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyediakan bantuan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memeriksa status penerima, dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna harus mengisi data seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, serta nama sesuai KTP. Setelah itu, klik "Cari Data" untuk mengetahui status penerimaan.

Jumlah bantuan berbeda-beda sesuai dengan kategori penerima. Ibu hamil dan anak usia dini menerima Rp750 ribu setiap tiga bulan, sementara siswa SMA mendapatkan Rp500 ribu.

Penerima bantuan memiliki kewajiban tertentu, seperti pemeriksaan kesehatan dan pendidikan anak. Ibu hamil diwajibkan melakukan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali, sedangkan siswa harus terdaftar di sekolah dengan tingkat kehadiran minimal 85%.

Halaman:
1 2
