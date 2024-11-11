Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Turunkan Tim Investigasi Kecelakaan Horor di Tol Cipularang

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |20:59 WIB
Kemenhub Turunkan Tim Investigasi Kecelakaan Horor di Tol Cipularang
Kecelakaan Tol Cipularang (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tabrakan beruntun terjadi yang melibatkan truk dan belasan kendaraan terjadi di Tol Cipularang KM 92 yang mengarah ke Jakarta terekam kamera dashboard salah satu kendaraan.

Dalam pernyataan resmi Kemenhub, Senin (11/11/2024) malam, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan prihatin mendalam atas kecelakaan yang melibatkan sebuah truk di KM 92 ruas Tol Purbaleunyi arah Jakarta.

Terkait kejadian tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengirimkan tim ke lokasi kejadian untuk berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penanganan kecelakaan serta pendalaman data dan informasi.

 

Kementerian Perhubungan berkomitmen bahwa keselamatan berlalu lintas menjadi hal mendasar yang tidak bisa ditawar.

Oleh karenanya Kemenhub mendorong agar investigasi hasil kecelakaan dapat menghasilkan rekomendasi dan perbaikan terhadap aspek keselamatan.

Halaman:
1 2
