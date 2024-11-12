Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

8 Aksi Emiten Hari Ini, Bertebaran Dividen

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |06:11 WIB
Aksi Korporasi Hari Ini (Foto: Okezone)
Aksi Korporasi Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten di November 2024. Di antaranya, UNTD, TEBE hingga KLAS.

Mengutip informasi saham BEI, Selasa (12/11/2024), aksi emiten yang disampaikan di antaranya RUPS dan pembayaran dividen.

Berikut aksi emitannya:

1. UNTD

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Terang Dunia Internusa Tbk di United Building (Grand Hall Lantai 6), Jalan Boulevard Alam Sutera No. 12 A, Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325.

2. PNBS

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk di Panin Bank Building Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman, Senayan. Jakarta 10270.

Halaman:
1 2
