Daftar Harta Kekayaan Ahmad Dofiri, Jenderal yang Pecat Ferdy Sambo Kini Jadi Wakapolri

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Ahmad Dofiri, Jenderal yang pecat Ferdy Sambo kini jadi Wakapolri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri, menggantikan Komjen (Purn) Agus Andrianto yang kini menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hal ini tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/2517/XI/KEP./2024, yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, per tanggal 11 November 2024.

Usai menjadi Wakapolri, menarik untuk diketahui harta kekayaan Ahmad Dofiri. Berikut ini harta kekayaan Jenderal Ahmad Dofiri berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Desember 2023.

Harta Kekayaan Ahmad Dofiri

Berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Ahmad Dofiri mencapai Rp7,32 miliar. Harta kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4,95 miliar yang tersebar di wilayah Tangerang, Indaramayu hingga Bandung Barat.

BACA JUGA: Kapolri Tunjuk Komjen Ahmad Dofiri Jadi Wakapolri

Ahmad Dofiri juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp800 juta yang terdiri dari mobil Toyota Hard Top Jeep hingga mobil Toyota Innova Zenix.

Ahmad Dofiri mempunyai harta bergerak lainnya Rp200 juta, kas dan setara kas Rp1,37 miliar dan tidak mempunyai utang, sehingga total harta kekayaan Ahmad Dofiri mencapai Rp7,32 miliar.