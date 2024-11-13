Ternyata Ini Alasan Hambatan Investasi Pusat Data di Indonesia

JAKARTA - Google mengungkapkan bahwa kurangnya kesiapan Indonesia untuk pengembangan Pusat Data. Infrastruktur yang belum menunjang masih menjadi pertimbangan untuk perusahaan melanjutkan rencana investasi.

Google menyebut kebutuhan infrastruktur pendukung seperti listrik masih belum menunjang. Di luar hal tersebut, Google menegaskan untuk memenuhi segala kebutuhan untuk pengembangan transformasi digital di Indonesia.

“Pusat data kan harus didukung hal-hal seperti listrik dan segala macem gitu. Jadi ini hal-hal yang masih jadi pembicaraan lah, dan pertimbangan kita,” ucap Country Director Google Indonesia Veronica Utami pada acara Peluncuran e-Conomy SEA Report 2024, Rabu (13/11/2024).

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menjelaskan bahwa Indonesia terus mengajak para perusahaan teknologi global untuk berinvestasi sebagai kontribusi pada pilar transformasi digital.