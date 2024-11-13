Segini Harta Kekayaan Tomy Winata Pemilik SCBD yang Bikin Melongo

JAKARTA - Segini harta kekayaan Tomy Winata pemilik SCBD yang bikin melongo.

Nama Tomy Winata belakangan menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Sebab, dirinya yang dikenal sebagai konglomerat anggota 9 naga tiba-tiba turut serta mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke China.

Bukan hanya itu, ia juga ikut hadir dalam acara jamuan kenegaraan yang dilaksanakan pada Sabtu lalu di Great Hall of People, Beijing, China bersama Presiden Prabowo dan para pengusaha lainnya.

Tomy Winata sendiri dikenal sebagai pengusaha dengan jumlah kekayaan fantastis. Dirinya bahkan diketahui sebagai anggota 9 naga, yakni sebutan bagi 9 pengusaha tersukses di Indonesia yang menguasai perekonomian negara bersama.

Sebagai informasi, tidak diketahui pasti siapa saja anggota 9 naga. Konon, Tomy Winata adalah bagian kelompok ini bersama dengan Robert Budi Hartono, Rusdi Kirana, Sofjan Wanandi, Jacob Soetoyo, James Riady, Anthony Salim, dan Dato' Sri Tahir.