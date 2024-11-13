Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Tomy Winata Pemilik SCBD yang Bikin Melongo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |23:28 WIB
Segini Harta Kekayaan Tomy Winata Pemilik SCBD yang Bikin Melongo
Orang Kaya RI Ikut Dampingi Presiden Prabowo di China (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Tomy Winata pemilik SCBD yang bikin melongo.

Nama Tomy Winata belakangan menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Sebab, dirinya yang dikenal sebagai konglomerat anggota 9 naga tiba-tiba turut serta mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke China.

Bukan hanya itu, ia juga ikut hadir dalam acara jamuan kenegaraan yang dilaksanakan pada Sabtu lalu di Great Hall of People, Beijing, China bersama Presiden Prabowo dan para pengusaha lainnya.

 

Tomy Winata sendiri dikenal sebagai pengusaha dengan jumlah kekayaan fantastis. Dirinya bahkan diketahui sebagai anggota 9 naga, yakni sebutan bagi 9 pengusaha tersukses di Indonesia yang menguasai perekonomian negara bersama.

Sebagai informasi, tidak diketahui pasti siapa saja anggota 9 naga. Konon, Tomy Winata adalah bagian kelompok ini bersama dengan Robert Budi Hartono, Rusdi Kirana, Sofjan Wanandi, Jacob Soetoyo, James Riady, Anthony Salim, dan Dato' Sri Tahir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement