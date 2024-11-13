Mau Ganti Smartphone Terkini tapi Tetap Hemat? Ini Caranya

JAKARTA - Untuk kamu yang sedang berencana memiliki smartphone terkini, cukup dengan menabung rutin di PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, kamu memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan smartphone terkini dan line-up tertinggi dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S24 Ultra.

Pasalnya, MNC Bank saat ini tengah menyelenggarakan program Tabungan Dahsyat Berhadiah yang bisa kamu ikuti untuk kesempatan memenangkan Samsung Galaxy S24 Ultra dengan tetap hemat menabung.

Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program tabungan unggulan yang dipersembahkan MNC Bank untuk Nasabah, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada mereka yang secara rutin melakukan top-up saldo tabungannya di MNC Bank.

Melalui program tersebut, kamu memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hadiah total miliaran rupiah, mulai dari uang tunai, voucher menginap di hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali dan Park Hyatt Jakarta, Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB, hingga Grand Prize berupa 1 unit mobil Hyundai Stargazer dan 1 unit mobil Toyota Fortuner yang akan diundi pada akhir periode program. Sebagai informasi, program istimewa ini berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2024.

Untuk mengikuti program Tabungan Dahsyat Berhadiah sangat mudah. Kamu cukup penuhi persyaratan utama berikut:

1. Kamu harus menjadi nasabah perorangan MNC Bank. Cukup memiliki salah satu rekening tabungan MNC Bank, antara lain Tabungan MNC, Tabungan Bunga Khusus, Tabungan Motion, Tabungan RDN dan Tabungan MNC Pelajar.

2. Pastikan saldo rata-rata rekening tabunganmu dalam 1 bulan sebesar minimum Rp10 juta.

3. Khusus undian grand prize Mobil, kamu harus mempertahankan saldo rata-rata rekening tabungan minimum Rp500 Juta selama 6 bulan.

Pelajari syarat dan ketentuan lengkapnya di sini https://mncbank.co.id/post/promo-tabungan-dahsyat-undian agar kamu dapat memaksimalkan kesempatan memenangkan beragam hadiah istimewa selama program ini berlangsung.

"Kami menghadirkan Program Tabungan Dahsyat Undian sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang memiliki kebiasaan menabung di MNC Bank. Kami berharap program ini dapat memotivasi masyarakat secara luas untuk menerapkan disiplin menabung demi terwujudnya kesehatan finansial serta tercapainya tujuan finansial tertentu," kata Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna.