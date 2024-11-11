MNC Bank Perluas Jaringan di Palembang, Yuk Buka Tabungan Sekarang

PALEMBANG - MNC Bank memperluas jaringan operasionalnya di wilayah Palembang Sumatra Selatan (Sumsel). Anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang merupakan bagian dari MNC Group ini resmi membuka Kantor Cabang di Palembang.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mengatakan, bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya yang ingin membuka tabungan di MNC Bank dapat berpartisipasi dalam program Tabungan Dahsyat Berhadiah saat ini tengah berlangsung.

"Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program tabungan unggulan yang dipersembahkan MNC Bank untuk nasabah, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada mereka yang secara rutin melakukan top-up saldo rekening tabungannya di MNC Bank," ujar Rita, usai meresmikan MNC Bank Kantor Cabang Palembang, Senin (11/11/2024).