Jangan Sampai Ketinggalan! Cek Ragam Promo MNC Bank di Harbolnas 11.11

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk ( BABP) senantiasa memanjakan nasabah setianya dengan beragam promo istimewa yang dihadirkan melalui produk kartu kredit. Menyambut momen harbolnas 11.11, berikut rangkaian promo Kartu Kredit MNC Bank yang dapat dimanfaatkan agar transaksimu semakin hemat dan menyenangkan.

E-Commerce

Nikmati kepraktisan berbelanja melalui merchant e-commerce yang bekerjasama dengan MNC Bank. Ada Shopee yang sebentar lagi menggelar 11.11 Shopee Mega Sale yang dapat kamu manfaatkan dengan bertransaksi menggunakan seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Penuhi kebutuhan sehari-hari mu di Alfagift dan nikmati potongan harga dengan menggunakan seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Yang paling terkini, kamu juga dapat memanfaatkan kartu kredit FamilyMart MNC Titanium Card untuk penuhi beragam kebutuhanmu di FamilyMart.

Transportasi Online

Untuk menunjang mobilitas kamu dalam beraktivitas sehari-hari, MNC Bank saat ini tengah menyajikan promo yang bekerjasama dengan Gojek, meliputi penggunaan gocar dan goride. Ditambah, kamu juga bisa manfaatkan diskon untuk transaksi gofood di seluruh merchant rekanan Gojek. Jangan lupa gunakan kartu kredit MNC Bank berlogo VISA untuk menikmati promo ini ya! Selain itu, MNC Bank juga telah bekerjasama dengan Bluebird untuk memberikan keuntungan bagi kamu dalam menggunakan taksi sebagai pilihan transportasi harian, baik itu menggunakan layanan bluebird maupun silverbird. Promo ini dapat kamu nikmati dengan menggunakan semua jenis kartu kredit MNC Bank.

Liburan Hemat ke Luar Negeri

Jelajahi keindahan Singapura dan Malaysia dengan memanfaatkan promo istimewa yang disajikan pada beberapa jenis kartu kredit MNC Bank. Nikmati penerbangan hemat ke Singapura dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines dengan memanfaatkan transaksi pembelian tiketnya menggunakan semua jenis kartu kredit MNC Bank berlogo Mastercard®️. Selain itu, kamu juga bisa menikmati hematnya penerbangan ke Malaysia dengan menggunakan maskapai Malaysia Airlines dengan memanfaatkan transaksi pembelian tiketnya menggunakan semua jenis kartu kredit MNC Bank berlogo Mastercard®️.

Sebagai informasi, selain ragam jenis kartu kredit yang telah disebutkan di atas, MNC Bank juga menghadirkan Kartu Kredit Corporate MNC Bank (berlogo VISA) yang merupakan jenis kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan perjalanan bisnis perusahaan dengan menyediakan kemudahan bagi perusahaan untuk mengontrol setiap transaksi yang dilakukan oleh pegawai atau pihak yang direkomendasikan oleh perusahaan.