Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamenperin: Pasar RI Luas, Masa Produk Lokal Kalah dengan Luar

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |18:58 WIB
Wamenperin: Pasar RI Luas, Masa Produk Lokal Kalah dengan Luar
Wamenperin sayangkan produk lokal kalah saing dengan produk luar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkap tantangan yang dihadapi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di tengah dominasi industri besar di pasar Indonesia. Menurutnya, kondisi ini menjadikan IKM semakin terpinggirkan walaupun potensi pasar dalam negeri sangat luas.

“Saya kira pasar kita ini kan sudah terlalu banyak diisi oleh produk-produk yang didominasi industri besar. Industri kecil dengan etalase kecil dan produksi terbatas makin lama makin tersingkir,” ucap Wamenperin dalam Awarding Gebyar IKMA 2024 di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Keseimbangan di pasar menjadi kunci agar IKM memiliki ruang untuk berkembang di tengah persaingan ketat dengan produk-produk besar di dalam maupun luar negeri. Faisol menegaskan pentingnya dukungan yang lebih kuat kepada IKM agar mereka mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar domestik dengan produk berkualitas tinggi.

Faisol menekankan bahwa dominasi produk dari industri besar, termasuk produk impor seringkali menghambat perkembangan IKM. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku IKM membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak agar mereka bisa memanfaatkan peluang pasar domestik yang luas. Menurut Faisol, salah satu langkah penting adalah mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk IKM sehingga dapat menjadi pilihan utama konsumen di dalam negeri.

“Jika produk IKM semakin berkualitas dan menarik, ini akan membantu mereka untuk lebih bersaing di pasar, bukan hanya bersaing dengan produk lokal dari industri besar, tetapi juga dengan produk impor,” jelas Faisol.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menghadirkan berbagai program untuk mendorong perkembangan IKM. Melalui pameran, pendampingan, dan pelatihan, dengan harapan meningkatkan kemampuan pelaku IKM dalam menghadapi tantangan global, seperti pengembangan produk inovatif, peningkatan kualitas, serta penguatan rantai pasok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/455/3184328/umkm-iW4J_large.jpg
Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184096/maman-C0bV_large.png
KUR di Bawah Rp100 Juta Tak Boleh Pakai Agunan, Menteri UMKM Sanksi Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/455/3184092/umkm-elP8_large.jpg
Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen, Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement