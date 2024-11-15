Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng Pekan TV Fujian, MNC Licensing Hadirkan Drama Series Terbaru di iNews dan RCTI+

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |00:23 WIB
Gandeng Pekan TV Fujian, MNC Licensing Hadirkan Drama Series Terbaru di iNews dan RCTI+
MNC Licensing Kerja Sama dengan Pekan TV Fujian (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Contents & Licensing dan PekanTV Fujian menjalin kolaborasi dalam rangka menghadirkan konten-konten menarik kepada pemirsa. Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan MoU yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (14/11/2024).

Redo Doron selaku Head of Sales MNC Contents & Licensing menyebut, dengan kolaborasi ini akan ada program drama series baru yang bakal tayang di iNews TV dan juga RCTI+. Dikatakan, setidaknya ada enam episode dokumenter yang ditayangkan.

Redo mengungkap bahwa konten China adalah salah satu komponen utama yang ditawarkan banyak platform OTT untuk dinikmati dan ditonton oleh penonton Indonesia. Diharapkan dengan kehadiran program drama series ini akan menghibur pemirsa di seluruh Tanah Air.

"Kolaborasi yang kami lakukan dengan Fujian TV ini adalah membantu mempromosikan program China, program mereka di salah satu stasiun TV milik MNC yaitu iNews dan juga platform OTT RCTI+. Kami mempromosikan enam episode program dokumenter dari China di dua panggung tersebut," ungkap Redo.

"Konten China adalah salah satu komponen utama yang ditawarkan OTT untuk dinikmati dan ditonton oleh penonton Indonesia. Dan sejauh ini, berdasarkan kacamata saya bahwa masyarakat Indonesia juga sangat menyenangi atau menikmati konten-konten dari China, seperti drama series yang memang sangat menarik untuk ditonton," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
