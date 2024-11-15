Micro Drama China Tumbuh Pesat di RI, Jadi Wadah Pertukaran Budaya

JAKARTA - Konten-konten China seperti micro drama tengah tumbuh pesat di Indonesia. Hal ini seperti diungkap Head of Creative Production PT MNC OTT Network Thaleb Wahjudi.

Menurut Thaleb, menjamurnya konten China di Tanah Air membuka peluang kerja sama kedua negara untuk saling bertukar kebudayaan. Dengan begitu dua negara akan lebih mengenal satu sama lain.

Menindaklanjuti besarnya minat masyarakat Indonesia akan konten micro drama China, Thaleb menyebut bahwa MNC telah menjalin kolaborasi dengan PekanTV Fujian (Quanzhou). Kerja sama ditandai dengan penandatanganan MoU yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (14/11/2024).

"Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan Indonesia bisa mengadakan kolaborasi co-production dan akan bertukar juga mengenai kebudayaan dan juga potensi kerjasama lainnya," kata Thaleb.

"Dan harapannya MNC Group juga bisa mengadakan co-production khususnya mengadakan co-production di bidang mikrodrama," lanjutnya.