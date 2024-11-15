Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Micro Drama China Tumbuh Pesat di RI, Jadi Wadah Pertukaran Budaya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |00:36 WIB
Micro Drama China Tumbuh Pesat di RI, Jadi Wadah Pertukaran Budaya
MNC Group Gandeng Pekan TV Fujian (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Konten-konten China seperti micro drama tengah tumbuh pesat di Indonesia. Hal ini seperti diungkap Head of Creative Production PT MNC OTT Network Thaleb Wahjudi.

Menurut Thaleb, menjamurnya konten China di Tanah Air membuka peluang kerja sama kedua negara untuk saling bertukar kebudayaan. Dengan begitu dua negara akan lebih mengenal satu sama lain.

Menindaklanjuti besarnya minat masyarakat Indonesia akan konten micro drama China, Thaleb menyebut bahwa MNC telah menjalin kolaborasi dengan PekanTV Fujian (Quanzhou). Kerja sama ditandai dengan penandatanganan MoU yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (14/11/2024).

"Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan Indonesia bisa mengadakan kolaborasi co-production dan akan bertukar juga mengenai kebudayaan dan juga potensi kerjasama lainnya," kata Thaleb.

"Dan harapannya MNC Group juga bisa mengadakan co-production khususnya mengadakan co-production di bidang mikrodrama," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3085928/gandeng-pekan-tv-fujian-mnc-licensing-hadirkan-drama-series-terbaru-di-inews-dan-rcti-GjdEeEHsFv.jpg
Gandeng Pekan TV Fujian, MNC Licensing Hadirkan Drama Series Terbaru di iNews dan RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/30/320/2736983/mnc-licensing-gaet-wi-ha-jun-jadi-brand-ambassador-inthebox-NDBEFf501q.jpg
MNC Licensing Gaet Wi Ha Jun Jadi Brand Ambassador INTHEBOX
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/12/320/2376818/yusuf-mansur-ingin-siap-haji-gencar-dikampanyekan-OE1cjbUb2O.jpg
Yusuf Mansur Ingin SIAP HAJI Gencar Dikampanyekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/11/320/2326053/mnc-licensing-optimistis-kinerja-lebih-agresif-pada-2021-pasca-corona-dcUQI1dj5t.png
MNC Licensing Optimistis Kinerja Lebih Agresif pada 2021 Pasca-Corona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/11/320/2325877/kolaborasi-si-juki-dan-spongebob-mnc-licensing-ingin-bawa-brand-lokal-ke-internasional-3WBErxRriM.jpg
Kolaborasi Si Juki dan Spongebob, MNC Licensing ingin Bawa Brand Lokal ke Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/25/320/2251855/mnc-licensing-hadirkan-knick-knack-official-store-di-f-thing-dan-tokopedia-9h3ARatJcz.png
MNC Licensing Hadirkan Knick Knack Official Store di F Thing dan Tokopedia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement