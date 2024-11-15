Mengintip Harta Kekayaan Eko Patrio yang Disebut sebagai Anggota DPR RI Terkaya

JAKARTA - Mengintip kekayaan Eko Patrio yang disebut sebagai anggota DPR RI terkaya dari kalangan artis. Hartanya bahkan menembus ratusan miliaran Rupiah.

Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal dengan nama Eko Patrio kembali duduk di kursi DPR RI periode 2024-2029. Dirinya berhasil masuk ke Senayan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) setelah meraih 93.673 suara di Dapil DKI Jakarta I.

Dipilihnya Eko Patrio sebagai DPR RI di masa pemerintahan baru ini menjadi kali keempat dirinya lolos ke Senayan. Sebelumnya, dia secara berturut-turut menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2009 saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dari kalangan artis, sahabat dari Parto Patrio dan Akri Patrio ini bisa dibilang adalah seorang politisi senior. Bukan hanya itu, pria berusia 53 tahun itu bahkan diketahui sebagai salah satu anggota DPR RI terkaya yang berasal dari kalangan artis.

Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbarunya pada 2023, Eko Patrio diketahui memiliki harta kekayaan mencapai Rp131.523.034.947 atau Rp131,5 miliar.

Harta Eko Patrio ini didominasi oleh aset properti sejumlah Rp166.034.636.000 atau Rp166 miliar.

Dalam laporan LHKPN diketahui ayah tiga anak itu memiliki 13 tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Nganjuk, Karangasem, dan Bogor dengan luas yang bermacam-macam.

Anggota DPR RI terkaya itu juga memiliki enam unit kendaraan meliputi Toyota Alphard tahun 2003, Toyota Alphard 2017, Subaru BRZ-2.0 A/T tahun 2023, Jeep Rubicon tahun 2023, Mini Cooper tahun 2022, dan Lexus X Sport 2020. Total, kendaraannya bernilai Rp5.594.214.000 atau Rp5,5 miliar.