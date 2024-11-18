Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pastikan Kepatuhan Pajak, KPP Badora Datangi 2 Perusahaan Jepang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |08:33 WIB
Pastikan Kepatuhan Pajak, KPP Badora Datangi 2 Perusahaan Jepang
KPP Badora kunjungi 2 perusahaan Jepang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim Pengawasan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing mengunjungi dua perusahaan Jepang utuk memastikan kepatuhan perpajakan. Tim KPP Badora terdiri dari Ade M Setiawan, Dewi Rahmayanti Hamid, dan Siska Wardiana.

Kunjungan dilakukan ke Oriental Consultants Global Co., Ltd. dan Tokyu Construction Co., Ltd. di Palu, Sulawesi Tengah guna memeriksa kepatuhan pajak para wajib pajak.

"Kunjungan Tim Pengawasan KPP ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam memastikan kepatuhan pajak serta kelancaran proyek infrastruktur yang penting untuk pemulihan wilayah terdampak bencana di Sulawesi Tengah," kata Ade, Senin (18/11/2024).

Pada hari pertama, Tim Pengawasan Badora mendatangi Oriental Consultants Global Co., Ltd., sebuah perusahaan konsultan asal Jepang yang bergerak di bidang perencanaan, desain, pengawasan konstruksi, dan manajemen proyek infrastruktur. Perusahaan ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan lokal dalam proyek rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan pendanaan yang disepakati sejak Januari 2020. Kontrak awal proyek yang seharusnya selesai pada September 2024 diperpanjang hingga Februari 2026 menyesuaikan dengan perkembangan pekerjaan di lapangan.

Keesokan harinya, kunjungan dilanjutkan ke Tokyu Construction Co., Ltd., yang bekerja sama dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam proyek rekonstruksi Jembatan Palu IV.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185572/pajak-zqOv_large.jpg
Fatwa MUI Sebut Bumi dan Bangunan yang Dihuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185557/penerimaan_pajak_turun-nKqI_large.jpg
Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185548/pajak-2XZ4_large.jpg
DJP Kantongi Rp11,48 Triliun dari 201 Pengemplang Pajak Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185541/pajak-Ma4g_large.png
DPR Cecar Sistem Coretax, Dirjen Pajak Sebut Masih Masa Garansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184323/dirjen_pajak_kemenkeu_digeledah_kejagung-mebd_large.jpg
Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Ini Respons DJP  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184270/gedung_kemenkeu-w0pf_large.jpg
Digeledah Kejagung, DJP Hormati Proses Hukum soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement