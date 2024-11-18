Cara Cek NIK Penerima Bansos BNPT November 2024

JAKARTA - Cara cek NIK penerima bansos BNPT November 2024. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada bulan November 2024. Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat yang termasuk dalam kategori rentan dan membutuhkan.

Program bantuan ini akan diberikan dalam bentuk uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) atau di tempat yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Dengan sistem non-tunai, program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi bantuan serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dana.

Untuk memastikan apakah Anda atau keluarga berhak menerima bansos BNPT pada November 2024, Anda dapat dengan mudah memeriksa NIK penerima Bansos BNPT. Berikut caranya yang dirangkum Okezone, Senin (18/11/2024):

Cara Cek NIK Penerima Bansos

1. Melalui Situs Cek Bansos Kemensos

- Kunjungi situs resmi di [https://cekbansos.kemensos.go.id/](https://cekbansos.kemensos.go.id/)

- Halaman utama akan menampilkan kolom "Pencarian Data PM (Penerima Manfaat) Bansos".

- Isi informasi mengenai provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal Anda.

- Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan data di KTP.

- Ketikkan kode 4 huruf yang muncul di kotak kode.

- Jika kode sulit dibaca, klik ikon di kotak biru untuk mendapatkan kode baru.

- Klik tombol "CARI DATA".

- Setelah itu, data penerima manfaat yang NIK-nya terdaftar untuk menerima bantuan PKH atau BPNT akan ditampilkan.

BACA JUGA: 6 Fakta Pencairan Bansos 2024 Dihentikan Jelang Pilkada Serentak

2. Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

- Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.

- Daftar dan masuk menggunakan username serta password Anda.

- Masukkan informasi wilayah dan nama penerima manfaat sesuai dengan data KTP.

- Isi kode verifikasi yang muncul, lalu tekan tombol "Cari Data".

- Setelah itu, data penerima manfaat yang NIK-nya terdaftar untuk menerima bantuan PKH atau BPNT akan muncul.