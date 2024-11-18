Dalam Hitungan Menit Aplikasi Ini Bisa Hasilkan Uang Rp250.000

JAKARTA – Jakpat (Jajak Pendapat) adalah aplikasi survei nomor satu di Indonesia yang menawarkan cara mudah dan cepat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Dengan hanya mengisi survey, pengguna dapat mengumpulkan poin yang kemudian bisa ditukar menjadi berbagai hadiah menarik, seperti pulsa, voucher belanja, hingga uang tunai yang dapat dicairkan hingga Rp250.000 hanya dalam beberapa menit.

BACA JUGA: 5 Aplikasi Investasi Kripto Terlengkap di Indonesia

Didesain untuk memberikan pengalaman praktis, Jakpat telah dipercaya oleh lebih dari 1 juta pengguna di seluruh Indonesia. Aplikasi ini memiliki rating tinggi sebesar 4,4 di Google Play Store dan App Store, menunjukkan kepuasan pengguna yang telah mencobanya.

Cara kerja Jakpat sangat sederhana dan mudah diikuti. Pertama, pengguna cukup mengunduh aplikasinya melalui Google Play Store untuk perangkat Android atau App Store untuk perangkat iOS. Setelah itu, lakukan registrasi dengan mengisi data diri, lalu sambungkan akun e-wallet seperti DANA, OVO, atau Gopay untuk mempermudah proses pencairan hadiah.

Setelah terdaftar, pengguna bisa langsung mulai mengisi survey yang tersedia. Survey di Jakpat selalu diperbarui, sehingga peluang untuk mendapatkan poin tidak pernah habis. Setiap survey yang berhasil diselesaikan akan memberikan Jakpat poin, yang bisa dikonversi menjadi hadiah sesuai pilihan.

Link unduh aplikasi Jakpat:

Google play store di Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.git.jakpat.jajakpendapat&hl=id

App Store di iOS: https://apps.apple.com/id/app/jajak-pendapat-jakpat/id892772051