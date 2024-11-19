Apakah Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ November 2024 Bakal Cair Bersamaan?

JAKARTA – Apakah Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ November 2024 bakal cair bersamaan? Pertanyaan ini muncul di kalangan masyarakat Jakarta, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu pada 27 November 2024.

Ketiga jenis bantuan sosial ini diketahui merupakan bagian dari program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang dikelola Dinas Sosial DKI Jakarta.

Hingga saat ini, pencairan bantuan untuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) belum juga dilakukan. Dinas Sosial menyebut pencairan tahap berikutnya masih menunggu arahan pemerintah pusat. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kepastian jadwal pencairan, terutama di tengah kebijakan yang kerap kali menunda distribusi bansos menjelang pemilu.

Sebelumnya, bantuan sosial ini biasanya disalurkan secara berkala setiap dua hingga tiga bulan sekali. Jika dirapel, nilai yang diterima penerima manfaat bisa mencapai Rp600.000 hingga Rp900.000, tergantung pada periode pencairan. Namun, per tanggal 19 November 2024, pencairan untuk November belum juga terlaksana, memicu spekulasi bahwa penyaluran baru akan dilakukan setelah pilkada.

Netizen pun ramai mempertanyakan di media sosial resmi Dinas Sosial DKI Jakarta terkait kapan bantuan ini akan cair. “KAJ, KLJ, dan Disabilitas cairnya nanti bulan Desember karena terakhir cair bulan September,” tulis salah satu pengguna Instagram. Dinas Sosial sendiri memberikan jawaban standar bahwa informasi pencairan akan diumumkan melalui kanal media sosial resmi.

Bantuan sosial seperti KLJ, KAJ, dan KPDJ bertujuan meringankan beban masyarakat rentan di Jakarta. Namun, menjelang pilkada, penyaluran bantuan ini sering kali ditunda untuk mencegah potensi politisasi bansos. Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa pihak yang menyebut bahwa pencairan kemungkinan baru dilanjutkan setelah pemilu selesai.