Adu Kekayaan Nikita Willy dengan Momo Geisha, Sama-Sama Punya Chef Pribadi di Rumah

JAKARTA - Adu kekayaan Nikita Willy dengan Momo Geisha, sama-sama punya chef pribadi di rumah.

Hal tersebut dimiliki keduanya setelah resmi melepas masa lajangnya dan menikah dengan seorang pengusaha kaya raya. Tak ayal, kehidupan mereka yang sudah terbilang cukup berubah menjadi kaya raya hingga tak terhitung.

Nikita Willy contohnya. Artis cantik Tanah Air itu menikah dengan seorang pengusaha bernama Indra Priawan Djokosoetono. Indra adalah cucu dari pemilik Blue Bird. Suami Nikita itu juga memiliki sejumlah bisnis lain seperti KAJA Group, PT Esre Denim, dan PT Restu Ibu Pusaka.

Karena deretan bisnis tersebut, wajar jika Nikita Willy mampu mempekerjakan seorang chef pribadi. Namun jangan salah! chef yang bekerja di tempat Nikita rupanya adalah seorang teman yang memang kebetulan berprofesi sebagai chef.

Netizen pun auto kagum dengan Nikita Willy yang menghadirkan langsung chef pribadi di rumahnya. Menanggapi hal tersebut, wanita yang kini tengah hamil anak kedua itu mengatakan chef pribadinya ini adalah salah satu temannya.

“Chef itu teman aku. Gak ada yang spesial lah, karena saya memang gak bisa masak,” ungkap Nikita dikutip dari kanal YouTube, Starpro Indonesia, Selasa (1/10/2024)

Nikita mengungkap alasan dirinya memanggil chef pribadi ke rumahnya karena dirinya merasa tak bisa memasak. Menurutnya, memanggil chef pribadi akan lebih efisien dan mengurangi intensitas jajan makanan dari luar.

“Dari pada saya jajan terus, makanya ada teman yang bisa masak, jadi bantuin aku,” ungkapnya lagi.

Tak jauh berbeda dengan Nikita Willy, Narova Morina Sinaga atau yang lebih akrab disapa Momo Geisha juga mengalami hal yang serupa. Mantan vokalis grup band Geisha ini sejatinya telah sukses di belantika musik Tanah Air bersama bandnya.

Pada 2017, dirinya kemudian memilih meninggalkan musik dan fokus menjadi istri seorang pengusaha furniture asal Malang bernama Nicola Reza Samudra. Pasar produk bisnis suaminya telah sampai ke mancanegara.

Maka dari itu, wajar saja jika Momo bisa tinggal di sebuah rumah super mewah dengan pemandangan lapangan golf. Untuk masalah makanan sehari-hari, Momo dan keluarga juga memiliki puluhan asisten rumah tangga dan juga chef pribadi.

Memiliki seorang chef pribadi di rumah bukanlah hal mudah bahkan untuk seorang pengusaha dan artis. Sebab, chef pribadi memiliki bayaran yang tak sedikit tentunya.

Sebagai bintang tamu di salah satu program televisi swasta pada Kamis (8/11/2024), Momo mengakui bahwa dirinya dan suami tinggal di sebuah rumah mewah dengan berbagai fasilitas yang lengkap di dalamnya, mulai dari lapangan golf sampai chef pribadi.

“Ada chef yang masak setiap hari. Sistemnya kayak kafe, jadi kalau mau makan baru pesan,” terang Momo.