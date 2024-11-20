Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investasi Hijau Jadikan Jakarta Kota Global Berkelanjutan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |18:51 WIB
Investasi Hijau Jadikan Jakarta Kota Global Berkelanjutan
Wakil Kepala DPMPTSP Jakarta Denny Wahyu di Podcast Rabu Belajar. (Foto; okezone.com/DPMPTSP)
JAKARTA - Jakarta terus bertransformasi untuk menjadi kota global yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Salah satu inisiatif strategis yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dengan menginisiasi Panduan Indikator Penilaian Investasi Hijau (PIN Greenvest).

PIN Greenvest sebuah program inovatif yang dirancang untuk mendukung investasi berkelanjutan dan memperkuat ketahanan iklim kota.

Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto menjelaskan, PIN Greenvest merupakan bagian dari komitmen Jakarta untuk membangun ekonomi yang tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan. Program PIN Greenvest adalah jawaban atas kebutuhan kota-kota besar dunia untuk mendorong investasi yang bertanggung jawab.

“PIN Greenvest menjadi panduan sistematis bagi pelaku usaha untuk menilai proyek hijau. Inovasi ini menyediakan indikator penilaian investasi hijau yang spesifik, detail, dan sistematis, sebagai panduan operasional untuk menilai investasi hijau dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola bisnis,” ungkap Denny saat menjadi Pembicara dalam Podcast Rabu Belajar yang disiarkan langsung melalui Youtube Pemprov DKI Jakarta dan Youtube BPSDM DKI Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Sepanjang 2020-2023, investasi hijau di Jakarta baru mencapai 3,18% dari total realisasi investasi. PIN Greenvest bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya keberlanjutan, serta mendukung target Jakarta menurunkan emisi gas rumah kaca 30% pada 2030 dan mencapai net zero emissions pada 2050 sesuai amanat Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

“Ini mencerminkan belum optimalnya pemahaman akan pentingnya investasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, serta masih terbatasnya tindakan nyata yang diambil untuk mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan investasi dan aktivitas bisnis,” jelas Denny.

Denny menyebut, melalui PIN Greenvest pihaknya akan memberikan panduan yang jelas dan transparan untuk menilai proyek hijau. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan awareness para pelaku usaha/investor, dan mendorong lebih banyak investasi berkelanjutan di Jakarta.

“Dengan PIN Greenvest, pelaku usaha dapat dengan mudah menilai apakah suatu kegiatan usaha sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan apakah dampaknya sesuai dengan tujuan jangka panjang Jakarta sebagai kota yang lebih hijau dan berkelanjutan,” kata Denny.

Investasi Hijau, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Investasi hijau merupakan bagian integral dari ekonomi hijau karena menyediakan pembiayaan dan dukungan untuk proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, serta infrastruktur hijau.

Halaman:
1 2
