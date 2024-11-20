4 Jurus Ridwan Kamil Atasi Kemacetan Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, menawarkan solusi berbeda dalam menghadapi peliknya persoalan macet di Jakarta.

Pasangan ini memprioritaskan empat langkah strategis yang dirancang untuk menciptakan keadilan di jalan dan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian pembangunan.

Langkah pertama, menghitung kapasitas jalan secara akurat dan mengelola volume kendaraan agar tidak melampaui batas kemampuan infrastruktur.

“Jadi, pembatasannya bukan dari usia kendaraan. Tapi, volume kendaraannya diatur,” ujar Ridwan Kamil, Rabu (20/11/2024).

BACA JUGA: Ridwan Kamil Undang Jokowi Hadiri Kampanye Akbar Pasangan RIDO

Dengan panjang jalan yang tersedia saat ini, pemerintah harus memastikan penggunaannya sesuai kapasitas tanpa memicu kepadatan berlebih.

Kedua, pasangan yang akrab disapa RIDO menempatkan perluasan akses dan peningkatan kualitas transportasi publik sebagai prioritas. Ridwan Kamil menekankan pentingnya memberikan lebih banyak opsi transportasi umum yang berkualitas, terjangkau, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Memperluas Jak Lingko, memperluas Transjakarta dan Transjabodetabek. Saya dengar curhat ibu-ibu agar Jak Lingko lebih diperluas. Iya, nanti Jak Lingko sampai kampung-kampung karena yang sekarang belum maksimal,” katanya.

Langkah ketiga adalah penerapan Electronic Road Pricing (ERP), sebuah teknologi pengelolaan jalan yang memungkinkan pengguna membayar saat melintasi jalur tertentu.

Bagi Ridwan Kamil, ERP bukan sekadar upaya membatasi mobilitas, melainkan langkah untuk memastikan jalan digunakan secara optimal demi kepentingan masyarakat luas.

“Maka setiap orang yang ingin masuk ke jalan-jalan kota harus membayar lebih. Maka ERP menjadi penting. Sebuah teknologi ala jalan tol yang bisa diterapkan di Jakarta,” jelasnya.

Langkah terakhir menempatkan manusia sebagai prioritas utama dalam pembangunan jalan. Pasangan RIDO ingin mengubah pola pikir bahwa membangun jalan tak hanya soal aspal, tetapi juga melibatkan pembangunan fasilitas pejalan kaki.

“Kalau membuat jalan raya itu harus satu paket dengan jalur pejalan kaki. Jangan membayangkan mobilitas itu hanya kendaraan bermesin. Jalan kaki itu, lari-lari itu adalah mobilitas. Kalau tidak disediakan di jalan raya, nggak ada pilihan, dia larinya ke motor. Ujungnya beli lagi, macet lagi,” papar Ridwan Kamil.