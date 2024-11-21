Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengungkap Harta Kekayaan Dharma Pongrekun, Jenderal Bintang 3

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |06:00 WIB
Mengungkap Harta Kekayaan Dharma Pongrekun, Jenderal Bintang 3
Mengungkap harta kekayaan Dharma Pongrekun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Dharma Pongrekun, jenderal bintang 3. Dharma Pongrekun adalah Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 2 yang didampingi dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kun Wardana Abyoto.

Dharma Pongrekun merupakan pensiunan jenderal polisi bintang tiga. Sebelum pensiun, Ia menjabat sebagai Analisis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Di Instansi lain, ia juga pernah menempati posisi Wakil Kepala Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada Agustus 2024, Dharma Pongrekun tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp10.905.745.000.

Dalam data tersebut, Dharma Pongrekun memiliki total 5 aset yang dimiliki di daerah Jakarta Selatan. Berikut ini, rincian harta kekayaan Dharma Pongrekun yang dirangkum Okezone, Kamis (21/11/2024):

1. Tanah dan Bangunan

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 400 m2 hibah dengan akta, senilai Rp3.589.000.000.

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 180 m2 hasil sendiri, senilai Rp490.120.000.

- Sebidang tanah seluas 495 m2 di Jakarta Selatan hibah akta, senilai Rp3.790.225.000

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 91 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp1 milar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement