Mengungkap Harta Kekayaan Dharma Pongrekun, Jenderal Bintang 3

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Dharma Pongrekun, jenderal bintang 3. Dharma Pongrekun adalah Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 2 yang didampingi dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kun Wardana Abyoto.

Dharma Pongrekun merupakan pensiunan jenderal polisi bintang tiga. Sebelum pensiun, Ia menjabat sebagai Analisis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Di Instansi lain, ia juga pernah menempati posisi Wakil Kepala Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

BACA JUGA: Segini Harta Kekayaan Rano Karno di LHKPN

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada Agustus 2024, Dharma Pongrekun tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp10.905.745.000.

Dalam data tersebut, Dharma Pongrekun memiliki total 5 aset yang dimiliki di daerah Jakarta Selatan. Berikut ini, rincian harta kekayaan Dharma Pongrekun yang dirangkum Okezone, Kamis (21/11/2024):

1. Tanah dan Bangunan

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 400 m2 hibah dengan akta, senilai Rp3.589.000.000.

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 180 m2 hasil sendiri, senilai Rp490.120.000.

- Sebidang tanah seluas 495 m2 di Jakarta Selatan hibah akta, senilai Rp3.790.225.000

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 91 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp1 milar.