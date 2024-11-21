Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |13:00 WIB
Ini Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id
Ini cara cek NIK KTP penerima bansos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini cara cek NIK KTP penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id. Setiap tahun, pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu.

Namun, tidak semua warga dapat menerima bantuan ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memeriksa status penerimaan bansos 2024.

Proses pengecekan penerima bansos dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK, yang terdiri dari 16 digit angka, tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Data ini berfungsi sebagai identitas utama dalam memastikan kelayakan penerimaan bansos.

Untuk melakukan pengecekan, masyarakat perlu mengikuti beberapa langkah. Berikut ini adalah petunjuk pencarian cek NIK KTP Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id, yang dirangkum Okezone pada, Kamis (21/11/2024):

1. Masukkan Informasi Wilayah

• Isi data provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan.

2. Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM)

• Ketik nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di KTP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/622/3186379/blt-LvsP_large.jpg
Tips Lolos Verifikasi Bansos BLT Kesra Rp900.000, Cair Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186113/blt-tlUV_large.jpg
Ini Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos, Jangan Lupa Bawa KTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185836/rupiah-ZzGJ_large.jpeg
Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185533/blt-agvO_large.jpg
Bansos BLT Kesra 2025 Cair Berapa Kali? Ini Fakta hingga Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185365/rupiah-9ejM_large.jpg
BLT Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Kemenkeu: Masyarakat Langsung Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184346/blt-saF4_large.png
Begini Cara Memastikan BLT Kesra Rp900.000 yang Belum Kunjung Masuk Rekening
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement