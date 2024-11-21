Ini Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id

JAKARTA – Ini cara cek NIK KTP penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id. Setiap tahun, pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu.

Namun, tidak semua warga dapat menerima bantuan ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memeriksa status penerimaan bansos 2024.

BACA JUGA: Cara Cek Pencairan Bansos KLJ 2024 di SILADU

Proses pengecekan penerima bansos dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK, yang terdiri dari 16 digit angka, tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Data ini berfungsi sebagai identitas utama dalam memastikan kelayakan penerimaan bansos.

Untuk melakukan pengecekan, masyarakat perlu mengikuti beberapa langkah. Berikut ini adalah petunjuk pencarian cek NIK KTP Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id, yang dirangkum Okezone pada, Kamis (21/11/2024):

1. Masukkan Informasi Wilayah

• Isi data provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan.

2. Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM)

• Ketik nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di KTP.