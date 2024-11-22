Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruh Minta UMP 2025 Naik 20%

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |17:08 WIB
Buruh Minta UMP 2025 Naik 20%
Buruh Minta UMP 2025 Naik 20%. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Buruh meminta UMP 2025 naik 20% untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang terus menurun sejak 2020.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat mengatakanm kenaikan ini penting mengingat rata-rata kenaikan UMP selama empat tahun terakhir hanya sebesar 3%, bahkan pernah berada di bawah angka inflasi.

"Angka 20 persen itu untuk menaikkan daya beli rakyat yang sudah lemah alias turun sejak tahun 2020-2024 dikarenakan salah satunya dampak upah murah yang diberlakukan selama ini," ujar Mirah, Jumat (22/11/2024).

Mirah menyebutkan kenaikan UMP juga akan berdampak positif bagi pengusaha. Dengan upah yang lebih tinggi, masyarakat dapat membeli barang dan jasa dari UMKM serta perusahaan besar, yang akan mempercepat perputaran ekonomi dan membantu mencapai target pertumbuhan pemerintah.

"Apalagi dalam waktu dekat akan ada Hari Raya keagamaan. Hal ini akan sangat membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Dia juga menekankan bahwa kenaikan UMP dapat menjadi langkah awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun, Mirah mengingatkan, kenaikan upah perlu diimbangi dengan langkah pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok hingga 20% guna mengantisipasi lonjakan harga barang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181586/ump_2026-VjDc_large.png
Jelang Pengumuman Kenaikan UMP 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180689/ump_2026-Omkb_large.jpeg
Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177513/ketua_den_luhut-ahdv_large.jpg
Pesan Luhut ke Prabowo soal Kenaikan UMP 2026: Jangan Mau Diatur Buruh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172606/gaji_asn_dan_pejabat_naik-kTL9_large.jpg
4 Fakta UMP 2026 Bakal Naik 8 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171697/menaker_soal_upah_minimum_2026-o0ET_large.jpg
Upah Minimum 2026 Bakal Naik? Ini Jawaban Menaker
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement