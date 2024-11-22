Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Tolak PPN 12%, Ditjen Pajak Ungkap Fakta Ini ke Masyarakat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |22:50 WIB
Viral Tolak PPN 12%, Ditjen Pajak Ungkap Fakta Ini ke Masyarakat
PPN Naik Jadi 12% (Foto: Media Sosial X)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait ramainya penolakan pemberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% di 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, baiknya masyarakat melihat penyesuaian tarif PPN dari dua hal, yaitu tidak semua barang atau jasa terkena pajak dan hasil akhir pajaknya.

"Terkait penyesuaian tarif PPN mohon tidak semata-mata dilihat dari kenaikannya, tapi harus dilihat dari dua hal," kata Dwi kepada MNC Portal, Jumat (22/11/2024).

Hal pertama yang harus diperhatikan masyarakat adalah tidak semua barang dan jasa terkena PPN.

DJP menegaskan, barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat banyak seperti barang kebutuhan pokok berupa beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan dan sayur-sayuran serta jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa transportasi umum, dan jasa ketenagakerjaan, dibebaskan dari pengenaan PPN, artinya kebutuhan rakyat banyak tidak terpengaruh oleh kebijakan ini.

Kedua adalah hasil dari kebijakan penyesuaian tarif PPN akan kembali kepada rakyat dalam berbagai bentuk, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, dan subsidi pupuk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089099/9-fakta-garuda-biru-tolak-ppn-12-pJNRDUPWAS.jpg
9 Fakta Garuda Biru Tolak PPN 12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089048/special-report-polemik-ppn-12-S64Xl5VrkA.jfif
SPECIAL REPORT: Polemik PPN 12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/320/3088369/viral-darurat-ri-tolak-ppn-12-XIyLSRoVjj.jpg
Viral! Darurat RI Tolak PPN 12%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/320/2980923/resmi-tarif-ppn-naik-jadi-12-pada-2025-QdkJKNHkPA.jpeg
Resmi! Tarif PPN Naik Jadi 12% pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/320/2833784/aturan-ppn-disebut-bisa-naikkan-biaya-logistik-ini-alasannya-9p2UZXNB0O.JPG
Aturan PPN Disebut Bisa Naikkan Biaya Logistik, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/10/320/2576411/tarif-ppn-jadi-11-berikut-sektor-sektor-paling-terdampak-In43eAAdDy.jpg
Tarif PPN Jadi 11%, Berikut Sektor-Sektor Paling Terdampak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement