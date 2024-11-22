Advertisement
SMART MONEY

3 Tips MotionTrade Memilih Manajer Investasi untuk Pemula

Feby Novalius-Jum'at, 22 November 2024 |11:17 WIB
3 Tips MotionTrade Memilih Manajer Investasi untuk Pemula
Tips MotionTrade Memilih Manajer Investasi untuk Pemula. (Foto: Okezone.com/MotionTrade)
JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology membagikan tip investasi memilih manajer investasi untuk pemula.

Investasi di reksa dana telah menjadi pilihan populer bagi banyak orang yang ingin mengembangkan aset mereka dengan cara yang relatif aman, mudah, dan terdiversifikasi. Manajer Investasi berperan penting dalam mengelola dana investasi reksa dana. Keberhasilan investasi reksa dana juga dipengaruhi oleh kinerja dan keterampilan Manajer Investasi dalam mengelola aset.

Bagi investor pemula, memilih Manajer Investasi mungkin bisa membingungkan. Anda dapat memilih Manajer Investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda. Motiontrade telah merangkum 3 tips untuk memilih Manajer Investasi untuk para investor pemula, yaitu:

1. Reputasi dan Kredibilitas

Dalam memilih Manajer Investasi, Anda perlu mempertimbangkan reputasi dan kredibilitas dari Manajer Investasi tersebut. Cari tahu apakah Manajer Investasi yang Anda pertimbangkan memiliki track record yang baik dalam mengelola dana. Manajer Investasi yang kredibel biasanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menjamin bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku.

2. Kinerja Historis

Periksa rekam jejak mereka dalam menghadapi pasar yang fluktuatif dan seberapa baik mereka menghasilkan return dibandingkan dengan benchmark atau indeks pasar. Bandingkan kinerja reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut dengan reksa dana serupa untuk melihat apakah mereka mampu memberikan hasil yang konsisten.

