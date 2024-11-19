Ayo Ikuti Webinar Gratis MNC Sekuritas Unboxing MotionTrade

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Saat baru memulai investasi di pasar modal, Anda mungkin masih bingung aplikasi apa yang nyaman dan dapat diandalkan. Anda perlu memilih aplikasi terbaik serta sesuai preferensi dan kebutuhan. Anda juga perlu memilih aplikasi online trading dari perusahaan jasa keuangan yang sudah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

MNC Sekuritas memiliki aplikasi online trading unggulan MotionTrade yang dapat diandalkan untuk kebutuhan investasi pasar modal Anda. Anda dapat membuka rekening saham secara full online dengan mudah.

Anda juga bisa berinvestasi reksa dana dan berbagai produk pasar modal lainnya. Melalui aplikasi MotionTrade Anda bisa mencoba fitur “Auto Invest” yang dapat membantu Anda untuk memaksimalkan dana di Rekening Dana Nasabah (RDN) sehingga mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal.

Penasaran seperti apakah aplikasi MotionTrade ini? Jangan lewatkan webinar gratis “Unboxing MotionTrade” pada Kamis (21/11/2024) pukul 15.00 WIB bersama Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya Padang. Anda bisa mendaftar melalui bit.ly/EDUMNCS1124

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)