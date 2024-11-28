Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Bank Siapkan Strategi Usai Sabet Penghargaan dari Visa

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |21:57 WIB
MNC Bank Siapkan Strategi Usai Sabet Penghargaan dari Visa
MNC Bank sabet penghargaan dari visa award (Foto: Dokumentasi Visa)
JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menyiapkan strategi khusus untuk pertumbuhan kartu kredit dengan Visa. Presiden Direktur Rita Montagna mengatakan telah menyiapkan strategi bisnis lainnya dalam upaya mengakselerasi kinerja kartu kredit MNC Bank yang telah mencetak pertumbuhan triple digit.

"Sejak diluncurkan pada 2023, kartu kredit Visa ini sudah tumbuh sampai di posisi 600 persen, jadi kami berharap bahwa saat ini kami mengembangkan banyak inovasi, jadi inovasi-inovasi ini juga akan semakin mendorong user base atau pemakaian kartu kredit kami semakin meningkat," kata Rita saat ditemui di MNC Bank Tower, Kamis (28/11/2024).

Menurut Rita, MNC Bank senantiasa berinovasi dan memperluas bisnisnya melalui keahlian dan pengalamannya dalam layanan kartu kredit, demi menunjang kebutuhan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan kartu kredit MNC Bank.

"Kami secara aktif melakukan kerja sama co-branding dengan beberapa perusahaan ternama untuk menghadirkan jenis kartu kredit yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat," ungkap Rita.

Sebelumnya, MNC Bank untuk kedua kalinya berhasil meraih penghargaan dari Visa dan yang berbeda adalah mendapat kategori Best Commercial Fintech BIN Sponsor.

Secara resmi penghargaan diterima langsung oleh Credit Card Business Group Head MNC Bank, David pada malam penghargaan Visa Award 2024 yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (26/11/2024) lalu.

Halaman:
1 2
