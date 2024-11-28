Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Bank (BABP) Sabet Penghargaan Visa Award

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |21:28 WIB
MNC Bank (BABP) Sabet Penghargaan Visa Award
MNC Bank sabet penghargaan dari visa award (Foto: Dokumentasi Visa)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. Anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) berhasil meraih penghargaan Visa Award yang diterima MNC Bank.

MNC Bank untuk kedua kalinya berhasil meraih penghargaan dari Visa dan yang berbeda adalah mendapat kategori Best Commercial Fintech BIN Sponsor. Secara resmi penghargaan diterima langsung oleh Credit Card Business Group Head MNC Bank, David pada malam penghargaan Visa Award 2024 yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengungkapkan apresiasinya kepada Visa atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Capaian yang MNC Bank raih ini merupakan komitmen untuk menjadi penyedia layanan Corporate Card yang terdepan untuk menjadi pilihan cardholder.

"Capaian yang kami raih malam ini merefleksikan kinerja Corporate Card yang berhasil tumbuh 600 persen dengan kolektibilitas sangat baik, sejak diluncurkan pada Juni 2023 lalu,” ungkap Rita saat ditemui di MNC Bank Tower, Kamis (28/11/2024).

Menurut Rita, strategi bisnis lainnya dalam upaya mengakselerasi kinerja kartu kredit MNC Bank membuat perseroan bisa berkembang.

“MNC Bank senantiasa berinovasi dan memperluas bisnisnya melalui keahlian dan pengalamannya dalam layanan kartu kredit, demi menunjang kebutuhan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan kartu kredit MNC Bank," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187972/mnc_bank-6hwI_large.jpg
Hadiah Pasti MotionBank, Nabung Jadi Makin Untung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187217/mnc_bank-JDeT_large.jpg
Banyak Manfaatnya, Nabung di MNC Bank Anti Ribet dan Pasti Cuan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187016/mnc_bank-h4H9_large.jpg
Saatnya Cuan! Buka RDN MNC Bank di MotionTrade dan Dapatkan Bonus Sultan Rp50.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185487/mnc_bank-zgqR_large.jpg
MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/622/3184950/mnc_bank-gai1_large.jpg
Dahsyatnya MNC Bank! Selamat Kepada Para Pemenang Undian Tabungan Dahsyat Berhadiah Tahap Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182810/mnc_bank-1Y8H_large.jpg
Nabung Pasti Dapat Hadiah! MotionBank Kasih Hadiah Langsung Tanpa Undian
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement