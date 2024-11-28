MNC Bank (BABP) Sabet Penghargaan Visa Award

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. Anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) berhasil meraih penghargaan Visa Award yang diterima MNC Bank.

MNC Bank untuk kedua kalinya berhasil meraih penghargaan dari Visa dan yang berbeda adalah mendapat kategori Best Commercial Fintech BIN Sponsor. Secara resmi penghargaan diterima langsung oleh Credit Card Business Group Head MNC Bank, David pada malam penghargaan Visa Award 2024 yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengungkapkan apresiasinya kepada Visa atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Capaian yang MNC Bank raih ini merupakan komitmen untuk menjadi penyedia layanan Corporate Card yang terdepan untuk menjadi pilihan cardholder.

"Capaian yang kami raih malam ini merefleksikan kinerja Corporate Card yang berhasil tumbuh 600 persen dengan kolektibilitas sangat baik, sejak diluncurkan pada Juni 2023 lalu,” ungkap Rita saat ditemui di MNC Bank Tower, Kamis (28/11/2024).

Menurut Rita, strategi bisnis lainnya dalam upaya mengakselerasi kinerja kartu kredit MNC Bank membuat perseroan bisa berkembang.

“MNC Bank senantiasa berinovasi dan memperluas bisnisnya melalui keahlian dan pengalamannya dalam layanan kartu kredit, demi menunjang kebutuhan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan kartu kredit MNC Bank," ujarnya.