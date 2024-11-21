Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Promo Kartu Kredit MNC Bank, Belanja Gadget Hemat di Dinomarket

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |10:34 WIB
Promo Kartu Kredit MNC Bank, Belanja Gadget Hemat di Dinomarket
Ada promo kartu kredit MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada promo kartu kredit PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank. Anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) ini menggelar beragam penawaran istimewa bagi pemegang seluruh jenis kartu kredit MNC Bank, terkecuali kartu kredit Corporate dari MNC Bank.

Selama periode 1 hingga 30 November 2024, pemegang semua jenis kartu kredit MNC Bank kecuali kartu kredit Corporate dari MNC Bank, berhak mendapat diskon harga 10% dengan maksimal potongan Rp750.000 di setiap transaksi pembelian yang dilakukan di Dinomarket. Berikut merupakan deretan ketentuan dari benefit tersebut:

1. Pemegang seluruh jenis kartu kredit MNC Bank kecuali kartu kredit Corporate, berhak mendapat potongan belanja 10% atau maksimum senilai Rp750.000 untuk setiap transaksi pembelian melalui aplikasi dan website Dinomarket (www.dinomarket.com) dengan minimum transaksi Rp1.600.000,-

2. Penawaran ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi per user ID per 1 (satu) kartu kredit selama periode program berlangsung

3. Penawaran ini tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

4. Perlu diingat, terdapat kuota program sebanyak 30 user yang berhak menikmati potongan harga tersebut selama periode program berlangsung

Selengkapnya mengenai penawaran tersebut, kamu dapat mengakses informasinya pada https://mncbank.co.id/post/promo-dinomarket-amazing-anniversary-2024 atau https:// www.dinomarket.com/MNC1111.

Segera ajukan kartu kredit MNC Bank di MotionBank kapan saja dan di mana saja melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC dan nikmati setiap penawaran spesial yang disajikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
