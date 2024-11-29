Unggul di Quick Count Pilgub Sumut 2024, Bobby Nasution Punya Harta Rp57,5 Miliar

JAKARTA - Unggul di Quick Count Pilgub Sumatera Utara 2024, Bobby Nasution menantu Jokowi miliki kekayaan Rp57,5 miliar.

BACA JUGA: Adu Harta Kekayaan Maruarar Sirait dengan Basuki Hadimuljono

Muhammad Bobby Afif Nasution atau biasa akrab dikenal sebagai Bobby Nasution lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 15 juli tahun 1991. Ia merupakan seorang putra dari almarhum Erwin Nasution, mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV, dan Ade Hanifah Siregar yang masih bersamanya saat ini.

Quick Count yang diumumkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengumumkan bahwa pasangan Pilgub Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby-Surya, berhasil mengalahkan pasangan nomor urut 2.

Meskipun hasilnya belum resmi keluar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), nama Bobby-Surya kini menunjukkan banyaknya perhatian dari masyarakat.