Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Unggul di Quick Count Pilgub Sumut 2024, Bobby Nasution Punya Harta Rp57,5 Miliar

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |05:03 WIB
Unggul di Quick Count Pilgub Sumut 2024, Bobby Nasution Punya Harta Rp57,5 Miliar
Harta kekayaan Bobby Nasution yang unggul di Pilkada Medan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Unggul di Quick Count Pilgub Sumatera Utara 2024, Bobby Nasution menantu Jokowi miliki kekayaan Rp57,5 miliar.

Muhammad Bobby Afif Nasution atau biasa akrab dikenal sebagai Bobby Nasution lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 15 juli tahun 1991. Ia merupakan seorang putra dari almarhum Erwin Nasution, mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV, dan Ade Hanifah Siregar yang masih bersamanya saat ini.

Quick Count yang diumumkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengumumkan bahwa pasangan Pilgub Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby-Surya, berhasil mengalahkan pasangan nomor urut 2.

Meskipun hasilnya belum resmi keluar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), nama Bobby-Surya kini menunjukkan banyaknya perhatian dari masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement