HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketahanan Energi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |15:28 WIB
Ketahanan Energi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI
Ketahanan Energi Jadi Penopang Ekonomi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Electricity Connect (EC) 2024 diharapkan dapat menjadi momentum kemandirian dan ketahanan energi .

Hal itu disampaikan Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Evy Haryadi. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari semangat Konferensi Perubahan Iklim COP-29, yang baru saja selesai pada pekan lalu.

“Kemandirian dan ketahanan energi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam dan potensi besar pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di tanah air semua kita miliki,” ujar Evy di Jakarta dikutip, Sabtu (30/11/2024).

Melalui perhelatan ini, MKI hadir untuk memberikan masukan kepada pemerintah, dalam penyusunan kerangka pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia dengan beberapa tujuan.

“Yang pertama adalah keseluruhan potensi di bidang ketenagalistrikan, dapat berperan secara optimal dan profesional,” ucap Evy.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
