Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Pamer Pengendalian Ekonomi RI Cukup Tertib dan Aman

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |22:03 WIB
Prabowo Pamer Pengendalian Ekonomi RI Cukup Tertib dan Aman
Prabowo pamerkan pengendalian ekonomi RI yang aman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memamerkan pengendalian ekonomi Indonesia yang tertib dan aman. Menurutnya, hal ini membuat Indonesia dipandang baik oleh beberapa negara.

"Apa poin saya? Poin saya adalah kita harus bersyukur bahwa pengendalian ekonomi kita harus diakui selama ini cukup prudent, cukup bijak, cukup tertib, dan cukup aman," kata Prabowo dalam arahannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jumat (29/11/2024).

Dengan pengendalian ekonomi yang baik, lanjutnya, banyak negara di Amerika Latin dan Afrika ingin sekali diundang datang ke Indonesia.

Prabowo menyebut beberapa di antaranya sudah dijadwalkan hadir pada awal tahun 2025.

"Negara-negara Amerika Latin negara-negara Afrika semua sekarang minta diundang ke Indonesia. Bulan Januari presiden Angola minta ke Indonesia. Bulan Februari presiden Kongo, demokratik Republik of Kongo Felix Tshisekedi temannya Pak Luhut minta ke sini. Pemimpin Tanzania dan yang saya sudah ketemu waktu di Brazil," kata dia.

Sebelumnya, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia sangat disegani oleh negara-negara lain saat dirinya melakukan kunjungan kenegaraan. Menurut Prabowo, hal tersebut merupakan usaha dan kerja keras pemimpin terdahulu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582/prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186364/prabowo_subianto-aQP7_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303/prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185481/prabowo_subianto-cqAE_large.jpg
Prabowo Perketat Pelaporan Keuangan Mulai 2027, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/470/3184702/menteri_atr_nusron_soal_sertipikat_tempat_ibadah-ahNz_large.jpg
Nusron: Era Presiden Prabowo Tempat Ibadah Harus Disertipikatkan Tanpa Pengecualian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184342/rosan-OHcr_large.jpg
Prabowo Makan Siang dengan Bos Bloomberg di Istana, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement