Prabowo Pamer Pengendalian Ekonomi RI Cukup Tertib dan Aman

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memamerkan pengendalian ekonomi Indonesia yang tertib dan aman. Menurutnya, hal ini membuat Indonesia dipandang baik oleh beberapa negara.

"Apa poin saya? Poin saya adalah kita harus bersyukur bahwa pengendalian ekonomi kita harus diakui selama ini cukup prudent, cukup bijak, cukup tertib, dan cukup aman," kata Prabowo dalam arahannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jumat (29/11/2024).

Dengan pengendalian ekonomi yang baik, lanjutnya, banyak negara di Amerika Latin dan Afrika ingin sekali diundang datang ke Indonesia.

Prabowo menyebut beberapa di antaranya sudah dijadwalkan hadir pada awal tahun 2025.

"Negara-negara Amerika Latin negara-negara Afrika semua sekarang minta diundang ke Indonesia. Bulan Januari presiden Angola minta ke Indonesia. Bulan Februari presiden Kongo, demokratik Republik of Kongo Felix Tshisekedi temannya Pak Luhut minta ke sini. Pemimpin Tanzania dan yang saya sudah ketemu waktu di Brazil," kata dia.

Sebelumnya, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia sangat disegani oleh negara-negara lain saat dirinya melakukan kunjungan kenegaraan. Menurut Prabowo, hal tersebut merupakan usaha dan kerja keras pemimpin terdahulu.