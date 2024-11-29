Ekonomi Indonesia Tak Akan Tumbuh 6% hingga 2026

JAKARTA - Ekonomi Indonesia diprediksi tak akan tumbuh 6% hingga 2026. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih berjalan di sekitar 5%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memproyeksikan pertumbuhan Indonesia pada tahun 2025 hanya mampu tumbuh di angka 4,8%-5,6%. Sedangkan pada tahun 2026, diperkirakan baru tumbuh di angka 4,9%-5,7%.

"Dengan sinergi insyaallah tahun 2025 dan 2026 akan menunjukkan kinerja yang cukup tinggi, pertumbuhan akan membaik, mencapai 4,8%-5,6% pada 2025 dan 4,9%-5,7% pada 2026," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024, Jumat (29/11/2024).

Asumsi pertumbuhan ekonomi 2 tahun mendatang itu melihat 3 indikator utama seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan neraca ekspor pada tahun 2025 dan tahun 2026.

Pada paparannya, Perry Warjiyo mengungkapkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 sebesar 4,7%-5,5% secara year on year (yoy). Sedangkan tahun 2025 tumbuh di angka 4,5-5,3% (yoy), dan tahun 2026 tumbuh di angka 4,8%-5,6% (yoy).