HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Dunia 2024

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |11:04 WIB
JAKARTA - Daftar pekerjaan dengan gaji tertinggi di dunia 2024. Tidak bisa dipungkiri bahwa kini banyak masyarakat yang mencari pekerjaan dengan gaji tinggi seiring dengan perkembangan global.

Beberapa pekerjaan yang akan ditampilkan memang harus memiliki keterampilan spesifik. Namun demikian, ini beberapa pekerjaan yang memiliki gaji tertinggi 2024.

Berikut merupakan daftar pekerjaan dengan gaji tertinggi 2024. Dirangkum oleh Okezone, Sabtu (30/11/2024).

1. Profesional Teknologi

Di era teknologi seperti sekarang, banyak perusahaan yang mencari profesional teknologi untuk membuat Artificial Intelligence (AI), engineer, atau Cybersecurity. Gaji yang ditawarkan biasanya juga tinggi, mencapai sekitar Rp6 juta sampai Rp70 juta sesuai dengan posisi dan pengalaman.

2. Pilot

Menjadi Pilot Maskapai juga biasanya memiliki gaji yang tidak kalah tinggi. Per tahun, pilot biasanya akan digaji sekitar Rp300 juta hingga Rp1,2 miliar.

Halaman:
1 2
