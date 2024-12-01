Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell dan BP per 1 Desember 2024, Mana Lebih Murah?

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |07:23 WIB
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell dan BP per 1 Desember 2024, Mana Lebih Murah?
Perbandingan Harga BBM Shell, BP dan Pertamina per 1 Desember 2024. (Foto: okezone.com)
JAKARTA - Harga BBM di semua SPBU Pertamina, Shell dan BP naik per 1 Desember 2024. Hal ini tentu menjadi perhatian masyarakat, BBM di SPBU mana yang akan menjadi perhatian.

Pasalnya dengan kenaikan harga BBM di awal bulan ini, perbedaannya tidak terlalu jauh di masing-masing SPBU. Pertamina mengalami perubahan harga seperti Pertamax Turbo naik dari Rp13.500 menjadi Rp13.550 per liter. Kemudian Dexlite naik dari Rp13.050 menjadi Rp13.400 per liter.

Kemudian harga bahan bakar Shell juga mayoritas mengalami kenaikan seperti Shell V-Power, V-Power Diesel dan V-Power Nitro+.

Shell V-Power naik dari Rp13.310 menjadi Rp13.340 per liter. Lalu Shell V-Power Diesel naik Rp13.510 menjadi Rp13.900 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM per 1 Desember 2024:

Pertamina:

Pertalite tetap Rp10.000 per liter

Pertamax tetap Rp12.100 per liter

Pertamax Turbo naik dari Rp13.500 menjadi Rp13.550 per liter

Dexlite naik dari Rp13.050 menjadi Rp13.400 per liter

Pertamina Dex naik dari Rp13.440 menjadi Rp13.800 per liter

Pertamax Green tetap Rp13.150 per liter

