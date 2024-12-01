Clarissa Tanoesoedibjo Dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin

JAKARTA - Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo resmi dikukuhkan menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2024.

Putri Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo ini dikukuhkan sebagai pengurus Kadin dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di kawasan Jakarta Selatan, hari ini.

“Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Clarissa Tanoesoedibjo,” ucap Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024, Erwin Aksa, saat membacakan surat keputusan, Minggu (1/12/2024).

Prosesi pengesahan status atau jabatan pengurus Kadin 2024-2029 pun disambut meriah oleh seluruh anggota yang hadir.

Adapun, Anindya Novyan Bakrie dikukuhkan selaku Ketua Umum. Kemudian, Rosan P Roeslani sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Hashim Djojohadikusumo Ketua Dewan Penasehat.

Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029:

Dewan Kehormatan

Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir.

Dewan Penasehat

Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi.