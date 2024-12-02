MNC Sekuritas Edukasi Mahasiswa Trisakti soal Investasi di Pasar Modal

JAKARTA – MNC Sekuritas memberikan edukasi kepada mahasiswa Trisakti soal investasi di pasar modal. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

MNC Sekuritas menerima kunjungan dari ±50 mahasiswa Universitas Trisakti yang tergabung dalam Unit Kegiatan Trisakti Marketing Club di kantor pusat MNC Sekuritas. Bertemakan “Increasing Business Profitability: Effective Marketing and Investment Strategies”, kunjungan ini merupakan bagian dari perkuliahan di luar kampus yang bertujuan agar mahasiswa dapat mempelajari bidang keuangan, khususnya investasi pasar modal.

Head of Sharia Business & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal agar para mahasiswa dapat memperoleh ilmu mengenai investasi di pasar modal.

“Kami berharap dengan adanya kunjungan ini dapat meningkatkan literasi keuangan mahasiswa Universitas Trisakti,” ujar Indah.

Sejalan dengan hal tersebut, Penasihat Trisakti Marketing Club Dr. Hermanto Yaputra S.E M.M mengatakan bahwa melalui kunjungan ini, mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan teori pasar modal, dan kami juga berharap agar kegiatan ini bisa terus berlanjut.