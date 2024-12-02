Daftar Kenaikan Harga BBM BP, Pertamina, Shell hingga Vivo per 2 Desember 2024

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengalami kenaikan awal Desember 2024.

Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk BBM jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sekalipun harga Pertamax masih di kisaran Rp12.100 per liter. Harga ini berlaku di DKI Jakarta.

Hal senada juga dilakukan Shell Indonesia, di mana perusahaan menaikan tarif Shell V-Power dari Rp13.310 menjadi Rp13.340 per liter.

Kemudian, harga Shell V-Power Diesel naik menjadi Rp 13.900 per liter dari harga awal, yakni Rp13.510 per liter. Shell V-Power Nitro+ juga terkerek naik dari Rp13.540 menjadi Rp13.570 per liter.

Perusahaan swasta lain, yaitu BP ikut menyesuaikan harga BBM jenis Ultimate dari Rp13.310 menjadi Rp13.340 per liter, Ultimate Diesel dari Rp13.510 menjadi Rp13.900 per liter.

Terakhir, harga Revvo 92 dan Revvo 95 terpantau naik. Per 1 Desember 2024, SPBU VIVO membanderol harga Revvo 92 menjadi Rp12.223 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya Rp12.200 per liter.

Kemudian, tarif Revvo 95 kini Rp13.242 atau lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya Rp13.200 per liter. Namun, Vivo menurunkan harga jual BBM Revvo 90 dari bulan sebelumnya Rp12.090 menjadi Rp12.044 per liter.

Berikut harga BBM di semua SPBU di DKI Jakarta dan sekitarnya per 1 Desember 2024:

Pertamina

Pertamax: Rp12.100/liter

Pertamax Turbo: Rp13.550/liter

Pertamax Green 95: Rp13.150/liter

Dexlite: Rp13.400/liter

Pertamina Dex: Rp13.800/liter