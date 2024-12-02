Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Kenaikan Harga BBM BP, Pertamina, Shell hingga Vivo per 2 Desember 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |09:18 WIB
Daftar Kenaikan Harga BBM BP, Pertamina, Shell hingga Vivo per 2 Desember 2024
Daftar Harga BBM BP, Pertamina, Shell hingga Vivo. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengalami kenaikan awal Desember 2024.

Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk BBM jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sekalipun harga Pertamax masih di kisaran Rp12.100 per liter. Harga ini berlaku di DKI Jakarta.

Hal senada juga dilakukan Shell Indonesia, di mana perusahaan menaikan tarif Shell V-Power dari Rp13.310 menjadi Rp13.340 per liter.

Kemudian, harga Shell V-Power Diesel naik menjadi Rp 13.900 per liter dari harga awal, yakni Rp13.510 per liter. Shell V-Power Nitro+ juga terkerek naik dari Rp13.540 menjadi Rp13.570 per liter.

Perusahaan swasta lain, yaitu BP ikut menyesuaikan harga BBM jenis Ultimate dari Rp13.310 menjadi Rp13.340 per liter, Ultimate Diesel dari Rp13.510 menjadi Rp13.900 per liter.

Terakhir, harga Revvo 92 dan Revvo 95 terpantau naik. Per 1 Desember 2024, SPBU VIVO membanderol harga Revvo 92 menjadi Rp12.223 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya Rp12.200 per liter.

Kemudian, tarif Revvo 95 kini Rp13.242 atau lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya Rp13.200 per liter. Namun, Vivo menurunkan harga jual BBM Revvo 90 dari bulan sebelumnya Rp12.090 menjadi Rp12.044 per liter.

Berikut harga BBM di semua SPBU di DKI Jakarta dan sekitarnya per 1 Desember 2024:

Pertamina

Pertamax: Rp12.100/liter

Pertamax Turbo: Rp13.550/liter

Pertamax Green 95: Rp13.150/liter

Dexlite: Rp13.400/liter

Pertamina Dex: Rp13.800/liter

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188693/bbm_pertamina-8mQP_large.jpg
Cerita 2 Hari Perjalanan BBM hingga Akhirnya Tiba di SPBU Aceh Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188401/spbu-590z_large.jpg
Daftar SPBU Shell yang Kembali Jual BBM, Harga Shell Super Naik Jadi Rp13.000 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188344/spbu-W4sU_large.jpg
3 SPBU Beroperasi di Aceh Tamiang, Distribusi BBM dan LPG Berangsur Pulih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188343/bbm_shell-vyA7_large.jpg
SPBU Shell Akhirnya Jual BBM Lagi, Ini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188098/bbm_pertamina-1H6A_large.jpg
Gelombang Tinggi, Kapal Tetap Salurkan BBM hingga ke Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement