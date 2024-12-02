Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 BBM Non Subsidi Pertamina Naik per Desember 2024

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |12:33 WIB
3 BBM Non Subsidi Pertamina Naik per Desember 2024
Harga BBM non subsidi naik mulai Desember (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 3 BBM non-subsidi Pertamina naik per Desember 2024. Mulai 1 Desember 2024, PT Pertamina secara resmi menaikkan harga untuk tiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Ketiga BBM non-subsidi tersebut adalah Dexlite, Pertamina DEX, dan Pertamax Turbo (RON 98).

Kenaikan harga tiga BBM non-subsidi ini diumumkan berdasarkan Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Keputusan ini menggantikan Kepmen sebelumnya, No. 62 K/12/MEM/2020. Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Harga Dexlite Pertamina yang sebelumnya Rp13.050 per liter kini naik menjadi Rp13.400 per liter. Sementara itu, Pertamina DEX mengalami kenaikan dari Rp13.440 menjadi Rp13.800 per liter. dan untuk Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan harga. Kini dijual Rp13.550 per liter, naik dari Rp13.500 per liter.

Namun, harga Pertamax (RON 92) tidak berubah pada Desember 2024. Harga BBM non-subsidi ini tetap Rp12.100 per liter di wilayah Jakarta. Selain itu, BBM Khusus Penugasan seperti Pertalite (RON 90) dan BBM Solar Subsidi juga tidak mengalami perubahan harga. Harga kedua BBM ini tetap stabil pada Desember 2024.

Berikut daftar terbaru harga BBM Pertamina di SPBU Jakarta Per 1 Desember 2024:

- Biosolar: Rp6.800 per liter

- Pertalite: Rp10.000 per liter

- Pertamax (RON 92): Rp12.100 per liter

1 2
