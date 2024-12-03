Perusahaan yang Dipimpin Johny Saputra, Anak Crazy Rich Haji Isam

JAKARTA - Perusahaan yang dipimpin Johny Saputra, anak crazy rich Haji Isam. Jhony Saputra berhasil menarik perhatian publik berkat prestasinya sebagai Komisaris Utama di PT Jhonlin Agro Raya (JARR).

Anak dari pengusaha kaya raya Kalimantan, Haji Isam kini ia tengah viral di berbagai media sosial berkat kesuksesan yang diraihnya di usia 21 tahun.

Johny telah resmi menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jhonlin Agro Raya sejak tahun 2022. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini juga berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 4 Agustus 2022.

Kepercayaan yang diberikan kepada Jhony di usia muda menggambarkan perannya penting dalam menjaga kesuksesan dan stabilitas perusahaan. Posisi ini juga menjadi sorotan publik, mengingat kemampuan luar biasa yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin muda.

Berikut perusahaan yang dipimpin Johny Saputra: