50 Pengusaha AS Temui Prabowo di Istana Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu 50 pengusaha asal Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam Dewan Bisnis AS-ASEAN. Prabowo menjamu para pengusaha AS di Istana Negara, Jakarta, Selasa pagi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani mengatakan lebih dari 50 perusahaan hadir di Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo.

"Mereka sangat yakin dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Sebagian besar dari mereka sudah berinvestasi di Indonesia, dan saya sudah bertemu dengan beberapa dari mereka, dan mereka ingin lebih banyak investasi di Indonesia," kata Rosan, Selasa (3/12/2024).

Menurut Rosan, para pengusaha ingin lebih banyak berinvestasi di Indonesia karena stabilitas dan perdamaian yang menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia.

Para pengusaha, kata Rosan, juga meyakini kepemimpinan baru dari Presiden Prabowo juga akan memberi lebih banyak kenyamanan. Hal itu terlihat dari kunjungan luar negeri Presiden ke AS dan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Joe Biden.