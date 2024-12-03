Ternyata Segini Gaji Polisi Berpangkat Aipda seperti Robig Zaenudin

JAKARTA - Nama Aipda Robig Zaenudin menjadi bahan perbincangan setelah dirinya diketahui menembak siswa SMK hingga tewas.

Polda Jawa Jawa Tengah pun disebut akan segera menetapkan Aipda Robig Zaenudin sebagai tersangka kasus penembakan yang menewaskan GRO (17), siswa SMKN Semarang pada Minggu 24 November 2024.

BACA JUGA: Besaran Gaji dan Tunjangan Danjen Kopassus

Kabid Propam Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Pol Aris Suprioyono mengungkapkan bahwa kasus penembakan terhadap siswa SMK berinisial GRO oleh oknum polisi Aipda Robig Zaenudin tidak terkait dengan adanya tawuran.

Menurut dia, Aipda Robig Zaenudin melakukan penembakan karena dia melihat ada satu pengendara motor yang dikejar oleh pengendara motor lainnya, yang diduga merupakan kelompok hendak tawuran.

Selain itu, kata dia, motor Aipda Robig Zaenudin pun dipepet oleh salah satu pengendara motor itu.

BACA JUGA: Prabowo Putuskan Gaji Hakim Naik

"Terduga pelanggar (Aipda RZ) menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu dan terjadilah penembakan," kata Aris saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Menarik untuk diketahui gaji polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) seperti Robig Zaenudin. Dalam aturan terbaru, gaji Aipda mencapai Rp2.570.000 - Rp4.223.300