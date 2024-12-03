Gaji Fantastis Gus Miftah yang Jadi Utusan Khusus Presiden, Kini Dihujat Usai Hina Pedagang Es Teh

JAKARTA - Gaji fantastis Gus Miftah yang jadi Utusan Khusus Presiden kini dihujat usai hina pedagang es teh. Di mana Gus Miftah menghina penjual es teh pada acara dakwahnya di Magelang, Jawa Tengah.

Selain video kontroversi yang viral tersebut, ada sebuah video lain yang muncul dan memperlihatkan kepribadian Gus Miftah yang suka menolong pedagang kecil. Dalam video itu, Gus Miftah terlihat membantu seorang pedagang tahu aci asal Pemalang bernama Indah.

Selain berdagang tahu aci, Indah juga merupakan seorang mahasiswi di UIN Pekalongan. Indah mengungkapkan bahwa hasil penjualannya ia berikan kepada orang tua dan sisanya ia kumpulkan untuk biaya kuliahnya.

Indah membutuhkan Rp1,3 juta untuk biaya UKT wisudanya. Mendengar hal tersebut, Gus Miftah pun langsung berinisiatif memberikan bantuan biaya.

“Ini saya kasih satu juta untuk bayar UKT,” ucap Gus Miftah diikuti oleh asistennya yang memberikan uang tersebut kepada Indah. Hal tersebut membuat Indah tidak dapat membendung air mata bahagianya.