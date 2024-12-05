3 Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bantuan Sosial atau Tidak

JAKARTA - 3 cara cek NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) apakah terdaftar Bantuan Sosial (Bansos) atau tidak. Caranya mudah dan bisa diakses hanya melalui smartphone Anda.

Bantuan sosial atau Bansos terus disalurkan ke masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, Anda perlu mengecek terlebih dahulu apakah Anda terdaftar sebagai penerima Bansos atau tidak.

Okezone merangkum 3 cara cek NIK KTP Anda apakah terdaftar sebagai penerima Bansos atau tidak. Dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (5/12/2024).

1. Melalui Web Kemensos

Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan layanan situs resmi untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek data Bansos masyarakat. Caranya mudah, Anda hanya perlu untuk membuka link ini cekbansos.kemensos.go.id dan masukkan data diri seperti NIK KTP, nama lengkap, dan juga domisili Anda.

2. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Selain itu, Anda juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos yang bisa diakses melalui App Store atau Play Store. Caranya juga mudah, setelah Anda mengunduh aplikasinya, Anda hanya perlu untuk mengisi data diri Anda sebelum status penerimanya keluar.