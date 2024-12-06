Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Awards 2024: Mendorong Transformasi untuk Indonesia Emas 2045

Muhammad Sholehin , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |17:59 WIB
BUMN Awards 2024: Mendorong Transformasi untuk Indonesia Emas 2045
BUMN Award 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Malam penganugerahan BUMN Awards 2024 berlangsung megah di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta. Ajang ini menjadi wadah apresiasi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah bertransformasi dan memberikan kontribusi nyata sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

iNews memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang menunjukkan pencapaian luar biasa di berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola perusahaan, inovasi ekonomi, keberlanjutan lingkungan, hingga kepemimpinan.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia, Kartika Wirjoatmodjo, CEO iNews Media Group, Angela H. Tanoesoedibjo, Wakil Direktur Utama & Penanggung Jawab Redaksi iNews, Syafril Nasution, Portal Business & Operation Director (Pjs) & COO IDX Channel, Masirom, serta Pemimpin Redaksi iNews dan Sindonews TV, Aiman Witjaksono.

Dalam sambutannya, Angela H. Tanoesoedibjo, selaku CEO iNews Media Group, menyatakan dirinya mewakili keluarga besar iNews Media Group mengapresiasi atas kontribusi BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan akselerator pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata.

“Sebagai televisi berita dan sport nomor satu di Indonesia, kami menghadirkan BUMN Awards 2024 sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Mari kita terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN, menyampaikan harapannya agar penghargaan ini menjadi pendorong semangat bagi seluruh BUMN untuk terus bertransformasi.

"Terima kasih kepada iNews yang telah menyelenggarakan BUMN Awards dengan sangat meriah. Ini adalah penghargaan bagi BUMN yang berhasil melakukan transformasi. Semoga acara ini menjadi momentum baru untuk memberikan nuansa segar dalam perjalanan transformasi menuju Indonesia Emas dan menjadi katalis perubahan di negeri ini,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement