BUMN Awards 2024: Mendorong Transformasi untuk Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Malam penganugerahan BUMN Awards 2024 berlangsung megah di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta. Ajang ini menjadi wadah apresiasi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah bertransformasi dan memberikan kontribusi nyata sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

iNews memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang menunjukkan pencapaian luar biasa di berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola perusahaan, inovasi ekonomi, keberlanjutan lingkungan, hingga kepemimpinan.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia, Kartika Wirjoatmodjo, CEO iNews Media Group, Angela H. Tanoesoedibjo, Wakil Direktur Utama & Penanggung Jawab Redaksi iNews, Syafril Nasution, Portal Business & Operation Director (Pjs) & COO IDX Channel, Masirom, serta Pemimpin Redaksi iNews dan Sindonews TV, Aiman Witjaksono.

Dalam sambutannya, Angela H. Tanoesoedibjo, selaku CEO iNews Media Group, menyatakan dirinya mewakili keluarga besar iNews Media Group mengapresiasi atas kontribusi BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan akselerator pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata.

“Sebagai televisi berita dan sport nomor satu di Indonesia, kami menghadirkan BUMN Awards 2024 sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Mari kita terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN, menyampaikan harapannya agar penghargaan ini menjadi pendorong semangat bagi seluruh BUMN untuk terus bertransformasi.

"Terima kasih kepada iNews yang telah menyelenggarakan BUMN Awards dengan sangat meriah. Ini adalah penghargaan bagi BUMN yang berhasil melakukan transformasi. Semoga acara ini menjadi momentum baru untuk memberikan nuansa segar dalam perjalanan transformasi menuju Indonesia Emas dan menjadi katalis perubahan di negeri ini,” ungkapnya.