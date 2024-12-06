Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga: Investasi Jadi Kunci Penting untuk Ekonomi Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |22:56 WIB
Menko Airlangga: Investasi Jadi Kunci Penting untuk Ekonomi Indonesia
Menko Airlangga soal Ekonomi RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan berusaha untuk membantu industrialisasi mineral dan batubara melalui sejumlah insentif. Saat ini sudah terdapat 87 smelter yang beroperasi dari total 172 smelter yang dibangun.

“Investasi menjadi kunci penting pertumbuhan ekonomi. Tahun 2024 ditargetkan investasi sebesar Rp1.900 triliun dan tahun 2025 meningkat menjadi Rp2.100 triliun. Salah satu yang terus dikembangkan yakni hilirisasi dan pendalaman struktur supply chain. Terkait critical minerals, perlu untuk menjaga kerja sama dengan negara lain dalam rangka meningkatkan investasi dan menghasilkan devisa,” ujarnya dikutip, Jumat (6/12/2024).

Menurut Airlangga hilirisasi telah terbukti berbuah manis bagi perekonomian Indonesia.

Dia juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengembangan investasi hilirisasi di Tanah Air.

"Pembangunan harus menerapkan prinsip ramah lingkungan, kesesuaian terhadap regulasi, serta prioritas penggunaan tenaga kerja lokal secara bertahap. Transfer teknologi dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal merupakan faktor yang ditekankan pemerintah dalam setiap investasi," tambahnya.

