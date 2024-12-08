Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Cara Mudah Mengecek Status Penerima Bansos dengan NIK KTP

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |05:21 WIB
3 Cara Mudah Mengecek Status Penerima Bansos dengan NIK KTP
3 cara cek penerima bansos dengan mudah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) terus disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, sebelum mengharapkan bantuan, penting untuk memeriksa apakah sudah terdaftar sebagai penerima atau tidak.

Berikut ini tiga cara mudah untuk mengecek status penerima Bansos menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP, yang bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone.

1.Cek di Kelurahan Terdekat

Jika memilih dengan cara langsung, calon penerima bisa datang ke kantor kelurahan terdekat dengan membawa KTP asli dan fotokopi, serta Kartu Keluarga (KK) untuk melakukan pengecekan.

2.Melalui Website Kemensos

Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan website resmi untuk memudahkan masyarakat mengecek data penerima Bansos. Cukup dengan mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id, lalu memasukkan data diri seperti NIK KTP, nama lengkap, dan alamat domisili.

